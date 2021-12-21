Элиста, , 22:26 — REGNUM В Калмыкии за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 17 человек. Такие данные привели в региональном оперштабе 21 декабря. Это на два случая заражения больше, накануне.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На лечении в стационарах находятся 175 ковид-пациентов. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 682 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 856 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 279 пациентов.

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