Элиста, 21 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. В Калмыкии за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 17 человек. Такие данные привели в региональном оперштабе 21 декабря. Это на два случая заражения больше, накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

На лечении в стационарах находятся 175 ковид-пациентов. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 682 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 856 жителей Калмыкии. Выздоровели 32 279 пациентов.