Москва, 21 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Подписчики блогера Насти Ивлеевой виртуально побывали у неё в гостях. Ивлеева опубликовала запись тура по своейквартире на личном YouTube-канале 21 декабря.

Настя Ивлеева

За несколько часов ролик посмотрели более 175 тыс. человек. Благодаря этому видео попало в русскоязычные тренды YouTube.

Ранее Настя Ивлеева вошла в список блогеров, которым жители России доверяют больше всего. Она заняла четвёртое место в рейтинге.