София, 21 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Болгарское правительство объявило о намерении выделить 47 миллионов левов (€23,5 млн) на борьбу с загрязнением воздуха в Болгарии. Об этом 21 декабря сообщило БНР.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

По словам министра окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Борислава Сандова, соответствующие бюджетные средства будут равномерно распределены между всеми муниципалитетами и региональными общинами страны.

Сандов «У нас есть необходимые финансовые возможности для изменения ситуации к лучшему».

Предполагается, что уже в январе 2022 года в рамках новой программы «Окружающая среда» тысячам домохозяйств по всей Болгарии власти предоставят деньги на замену отопительных приборов, а ряд регионов страны начнет использовать исключительно экологически чистые виды общественного транспорта.

Напомним, ранее Европейская комиссия ввела в отношении Болгарии десятки штрафных санкций из-за несоблюдения Софией норм экологической безопасности.