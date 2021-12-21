Москва, 21 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Газпром прогнозирует, что мировые цены на газ в 2022—2024 годах будут постепенно снижаться с текущего рекордного уровня, но по-прежнему будут значительно превышать показатели, наблюдавшиеся до пандемии коронавируса. Об этом заявил 21 декабря заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

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«Мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с доковидными уровнями», — сказал он в интервью корпоративному изданию Газпрома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне достигла исторического рекорда в $2190 за тысячу кубометров.

На закрытии сессии январские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF торговались на уровне $2100 за тысячу кубометров, что на 23% превысило расчётную цену предыдущего дня.