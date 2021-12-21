Приштина, Сербия, 22 декабря, 2021, 01:00 — ИА Регнум. В прокуратуре первой инстанции косовского Феризая 21 декабря сообщили о том, что в результате операции «Брезовица» были арестованы 10 человек, обвиняемых в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве.

Aleksandr Andreiko Резиденция «Межигорье»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, покинувший месяц назад пост главы муниципалитета Штерпца Братислав Николич обвиняется в получении миллиона евро за выдачу муниципальных земель в Брезовице под строительство вилл.

В результате обыска десяти мест в Феризае, Приштине и Штерпце правоохранители изъяли денежные средства, оружие, восемь автомобилей, 21 нож и некоторые документы. Были задержаны десять человек.