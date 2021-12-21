Берлин, , 23:58 — REGNUM Количество бездомных в Германии в период с 2018 по 2020 год выросло на 8% и достигло 256 тысяч человек. Об этом сообщает 21 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные Федеральной ассоциации помощи бездомным (BAGW).

Федеральная рабочая группа подсчитала, что пандемия COVID-19 привела к серьёзному росту числа граждан, не имеющих собственного жилья. Отмечается, что только за 2020 год без крова остались 45 тысяч жителей Германии.

По словам управляющего директора BAGW Верены Розенке, если бы гуманитарные организации сократили свои предложения по размещению и консультациям, стало бы очевидно, что «на самом деле ситуация куда хуже, а представленные оценки сильно занижены».

В Берлине в ходе регулярной переписи населения только за один из дней было выявлено около двух тысяч бездомных. Однако, по мнению федеральной рабочей группы, это число далеко от реального показателя, поскольку не все жилые помещения и спальные места были учтены при проведении оценок.