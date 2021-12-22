Берлин, , 10:41 — REGNUM Впервые после вступления в должность канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонную беседу с китайским коллегой Си Цзиньпином. Председатель КНР надеется, что двусторонние отношения «останутся на прежнем уровне». Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 21 декабря.

Отношения между Китаем и США оставляют желать лучшего. В последнее время обе страны подвергаются все новым и новым взаимным санкциям. Однако сложившаяся ситуация не должна оказать негативное воздействие на немецко-китайские отношения — по крайней мере, по мнению китайского лидера.

В телефонном разговоре с федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны характеризовать расширение двустороннего сотрудничества как возможность.

По сути, данное заявление можно рассматривать как нежелание китайского руководства вести диалог с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок. Очевидно, китайский лидер надеется, что Шольц, как и бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС), будет самостоятельно определять политику Германии в отношении Китая.

Ранее в начале декабря Бербок объявила об ужесточении политического курса в адрес Китая. Тем временем Си Цзиньпин заявляет, что обе стороны должны «придерживаться прежнего курса развития отношений».