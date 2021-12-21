Москва, 21 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новость об избиении Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Она опубликовала серию постов в историях личного Instagram-аккаунта 21 декабря.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

«Я в шоке. Твари! Это не люди, это животные», — написала Бородина, однако позже удалила этот пост. «Дима — самый безобидный человек, которого я знаю!», — поделилась телеведущая. Напомним, что Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв вместе участвовали в шоу «Ледниковый период».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрия Соловьёва избили в Москве трое мужчин. Фигуристу понадобилась госпитализация.