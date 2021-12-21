Анкара, , 22:14 — REGNUM Отношения Анкары и Евросоюза должны строиться на основе перспектив вступления Турции в ЕС, заявил 21 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Канцелярия турецкого президента сообщает, что такое заявление Эрдоган сделал в ходе своего первого телефонного разговора с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки, основанной на перспективе присоединения Турции к этому сообществу», — указано в сообщении канцелярии президента Турции.

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