Берлин, 21 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы ФРГ провели обыски по местам проживания баварских сторонников партии «Альтернатива для Германии», передаёт 21 декабря немецкий журнал Spiegel.

Сообщается, что поводом для проведения следственных действий послужили высказывания противников действующей власти в чате закрытого Telegram-канала Alternative Nachrichtengruppe Bayern с использованием таких слов, как «переворот», «революция» и «гражданская война».

Информация о содержании чатов ранее просочилась на баварское радио. По данным СМИ, среди около 200 участников группы оказалось большое число депутатов от парламентской группы АдГ, а также представители государственной исполнительной власти.

Представитель прокуратуры Мюнхена заявил, что комментарии в группе могут быть расценены как уголовное преступление, выразившееся в публичном подстрекательстве. Вместе с тем он отметил, что «обоснованность подозрения может быть определена только после оценки изъятых доказательств».

Следователи Баварского государственного управления уголовной полиции и Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом при прокуратуре Мюнхена выразили надежду, что конфискованные в ходе обысков сотовые телефоны и носители информации предоставят подробную информацию о действиях фигурантов.