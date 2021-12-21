Берлин, , 23:20 — REGNUM Власти ФРГ хотят противостоять надвигающейся волне штамма коронавируса «Омикрон» с помощью ограничения контактов, в том числе для вакцинированных людей. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и премьер-министры федеральных земель намерены обсудить более строгие меры по сдерживанию инфекции, сообщает 21 декабря немецкий журнал Spiegel.

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С учетом развития ситуации с каждым днём все больше политиков выступает за более жесткие меры. По словам лидера партии СДПГ Ларса Клингбейла, Германия может пострадать сильнее, чем другие страны, из-за сравнительно низкого уровня вакцинации.

«В Германии проблема заключается в том, что вакцинировано только 70% населения. Вот почему новый вариант вируса может ударить по нам сильнее», — заявил Клингбейл, высказав мнение, что в стране потребуется вводить дополнительные ограничения на контакты, в том числе для тех, кто уже вакцинирован.

Премьер-министр Баварии Маркус Сёдер (ХСС) перед встречей обратился к правительству: «Нам срочно нужен сигнал о том, что вакцинация теперь является обязательной». По его словам, решение об этом в любом случае должно быть принято Бундестагом.