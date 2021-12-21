Душанбе, , 22:13 — REGNUM Товарооборот Таджикистана с Афганистаном вырос на 26,1%, в январе-ноябре текущего года он составил $82 млн, сообщает Азия-Плюс.

Мост на границе Афганистана и Таджикистана (сс) BRFBlake

«В общем объеме товарооборота между двумя странами 93% приходится на экспорт таджикской продукции, совокупная стоимость которой составил $79,3 млн», — говорится в публикации.

Отмечается, что около половины поставок Таджикистана в Афганистан приходятся на электроэнергию.

«В целом, Таджикистан за 11 месяцев этого года экспортировал в Афганистан продукцию на сумму свыше $1,8 млрд, что 36,6% больше, чем в январе-ноябре 2020 года», — сообщает издание.

Сообщается, что основными экспортными партнерами Таджикистана за этот период являются Швейцария, Казахстан, Турция, Китай, Узбекистан, Афганистан, Бельгия, Россия.

Импорт товаров в январе-ноябре нынешнего года составил более $3,7 млрд, что на 32% больше, чем в этом же периоде прошлого года.

«Импорт осуществлялся в основном из следующих стран: Россия, Казахстан, Китай, Узбекистана, Турция, Индия, Германия, Япония», — говорится в публикации.

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