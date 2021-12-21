Берлин, 21 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Анализ сточных вод Мюнхена, проведённый немецкими учёными, показал распространение в городе нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 21 декабря немецкий журнал Spiegel.

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Отмечается, что анализ сточных вод зарекомендовал себя в качестве надёжного способа обнаружения патогенов и раннего предупреждения их распространения. Ранее механизм уже показал эффективность во время пандемии, когда секвенирование позволило обнаружить штамм «Дельта» в Швейцарии.

Теперь группа исследователей под руководством врача Андреаса Визера из Тропического института клиники LMU обнаружила следы штамма «Омикрон» в пробах сточных вод Мюнхена.

Как сообщается, для исследования были взяты четыре образца воды из канализационной системы Мюнхена и ещё два из очистных сооружений, и почти во всех из них учёные обнаружили следы «Омикрона».

При этом специалисты пока не делают выводов о том, сколько людей может быть инфицировано новым вариантом вируса.

Еврокомиссия обратился ко всем странам ЕС с рекомендацией установить аналогичный мониторинг сточных вод в их инфраструктуре. На сегодняшний день подобная система раннего предупреждения действует также в Нидерландах и Дании.