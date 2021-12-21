Вашингтон, 21 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В 2021 году сервис подписки Xbox Game Pass добавил в свой каталог видеоигры, суммарная стоимость которых в случае покупки составила бы около $6,3 тыс. Об этом 21 декабря сообщает портал Loadout.

Microsoft Xbox Game Pass

Журналисты посчитали стоимость каждой новой игры Game Pass, которая вышла как на ПК, так и на консолях. В результате расчётов получилось, что если бы какой-то геймер решил купить все эти игры в магазинах Microsoft и Xbox, то ему пришлось бы потратить $6317. Авторы статьи также сообщили, что в марте 2021 года администрация Game Pass добавила в каталог сервиса наибольшее количество игр с точки зрения их стоимости.

Отметим, в марте 2021 года Xbox купила компанию ZeniMax, которой принадлежит известный разработчик и издатель видеоигр Bethesda. После этого игры Bethesda попали в каталог Xbox Game Pass.