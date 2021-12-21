Бухарест, , 22:05 — REGNUM Силы полиции и жандармерии Румынии взяли под свой полный контроль ситуацию в центре Бухареста, подавив попытки группы манифестантов прорваться в главный корпус Дворца парламента, а также блокирования зданий правительства и ряда ведомственных учреждений. Об этом 21 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Полиция Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

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По словам командующего бухарестской жандармерией Кэтэлина Стэгерою, в ходе проведенной спецоперации правоохранителям удалось вытеснить манифестантов из правительственного квартала, разбить протестующих на группы и подавить очаги сопротивления.

Согласно официальной информации, в результате действий стражей порядка пострадавших нет. Источники бухарестского телеканала Digi24 сообщают о нескольких десятках задержанных, однако на данный момент эти сведения не подтверждаются.

Стэгерою «Этот протест был организован и проведен одной из политических партий, которая должна нести полную ответственность за произошедшие события. Сейчас проводятся следственные мероприятия, все виновные понесут заслуженное наказание».

Напомним, утром 21 декабря более полутора тысяч сторонников румынской радикальной партии «Альянс за союз румын» (AUR) собрались у здания Дворца парламента в Бухаресте, чтобы выразить недовольство намерением парламентариев ужесточить карантинные правила в связи с распространением пандемии COVID-19.

Впоследствии акция переросла в политические выступления: демонстранты заблокировали входы в здание парламента и прорвались во внутренний двор сената. Участники акции выкрикивали лозунги «Долой коррупцию!» и «Нет — повышению цен!», а также объявили о намерении осадить здание правительства Румынии.

В настоящее время обстановка в Бухаресте нормализована.

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