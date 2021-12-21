В Бухаресте полиция пресекла попытку захвата административных зданий
Бухарест, 21 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Силы полиции и жандармерии Румынии взяли под свой полный контроль ситуацию в центре Бухареста, подавив попытки группы манифестантов прорваться в главный корпус Дворца парламента, а также блокирования зданий правительства и ряда ведомственных учреждений. Об этом 21 декабря сообщило «Румынское телевидение».
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По словам командующего бухарестской жандармерией Кэтэлина Стэгерою, в ходе проведенной спецоперации правоохранителям удалось вытеснить манифестантов из правительственного квартала, разбить протестующих на группы и подавить очаги сопротивления.
Согласно официальной информации, в результате действий стражей порядка пострадавших нет. Источники бухарестского телеканала Digi24 сообщают о нескольких десятках задержанных, однако на данный момент эти сведения не подтверждаются.
Напомним, утром 21 декабря более полутора тысяч сторонников румынской радикальной партии «Альянс за союз румын» (AUR) собрались у здания Дворца парламента в Бухаресте, чтобы выразить недовольство намерением парламентариев ужесточить карантинные правила в связи с распространением пандемии COVID-19.
Впоследствии акция переросла в политические выступления: демонстранты заблокировали входы в здание парламента и прорвались во внутренний двор сената. Участники акции выкрикивали лозунги «Долой коррупцию!» и «Нет — повышению цен!», а также объявили о намерении осадить здание правительства Румынии.
В настоящее время обстановка в Бухаресте нормализована.