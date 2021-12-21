Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2021, 22:04 — REGNUM 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Смерть на Ниле». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 21 декабря.
Фильм снят по одноимённому детективу писательницы Агаты Кристи. В картине снялись актёры Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Летишиа Райт — режиссёром выступил Кеннет Брана.
Добавим, что в мировой прокат фильм выйдет 9 февраля 2022 года. В России премьера назначена на 10 февраля.
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