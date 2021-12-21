Цхинвал, 21 декабря 2021, 21:57 — REGNUM Скончались двое российских военных, ранее попавших под сход снежной лавины у Рокского тоннеля, сообщает министерство здравоохранения Южной Осетии.
По данным ведомства, ещё двое военных госпитализированы, а пятого военнослужащего продолжают искать.
При этом в МЧС Южной Осетии заявляют, что погиб один российский военный, еще одного ищут, а трое находятся в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря у Рокского тоннеля в Южной Осетии пятеро российских военных попали под сход снежной лавины.
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