Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Автор портала Kotaku Майк Фэи составил собственный список из десяти лучших видеоигр 2021 года. Его статья была опубликована 21 декабря на сайте издания.

Фэи отметил, что составляет подобные списки уже более десяти лет, и что каждый его новый топ немного отличается от предыдущих, как будто вкусы меняются со временем.

По мнению журналиста, в конце 2021 года геймерам стоит обратить внимание на такие проекты, как Bowser’s Fury, Doki Doki Literature Club Plus!, Fortnite, Forza Horizon 5, Fuga: Melodies of Steel, Hot Wheels Unleashed, Marvel’s Guardians Of The Galaxy, Marvel Future Revolution, Neo: The World Ends with You и Scarlet Nexus.

Ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных консолей по версии портала HowLongtoBeat, который является подразделением IGN. Первые три позиции в нём заняли ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

