Москва, , 21:47 — REGNUM Блогеры Катя Голышева и Карина Аракелян встретились на боксёрском ринге в рамках YouTube-шоу «PVP Арена». Запись их боя доступна на канале WinWin с 21 декабря.

Карина Аракелян Скриншот с YouTube

Катя Голышева одержала техническую победу — её соперница отказалась от боя после проигрыша в первом раунде. Зрители поддержали Аракелян и отметили её смелость.

«В глазах Карины вижу страх! Она чуть не плачет!» — сопереживает Аракелян пользователь Мисс Кирейшин.

«Мне понравился бой, Карина знала, что она проиграет 100%. Она чуть не заплакала, и она понимала, что Катя целиться в лицо, поэтому она отказалась продолжать бой. Думаю, правильно поступила», — считает Pak Jimin.

«Честно, ни с кем не согласна, но Карину очень жаль, видно, что она просто не хочет бить», — прокомментировала Liza Fedorova.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между блогерами начался ещё в 2020 году. Тогда Голышева назвала коллегу «деревом», после чего Аракелян в ответ сравнила её с Глорией, персонажем из мультфильма «Мадагаскар».

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