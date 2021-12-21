Вашингтон, 21 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Шведский издатель видеоигр Embracer Group купил известного издателя комиксов Dark Horse Comics. Об этом 21 декабря сообщает сайт компании.

Maxpixel.freegreatpicture.com Комиксы

Издание Screen Rant отметило, что эта сделка положила конец давней корпоративной независимости Dark Horse Comics, которая была основана в 1986 году. Отмечается, что её генеральный директор Майк Ричардсон останется на своей должности, как и операционный директор Нил Хэнкерсон.

При этом они согласились передать свои акции Embracer Group. Dark Horse Comics станет 10-й по счёту дочерней компанией шведского издателя игр, в 2021 году доход компании составил $98,3 млн.

Напомним, Embracer Group принадлежат в том числе такие издатели и разработчики видеоигр, как THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Saber Interactive и Gearbox Entertainment. Компания была основана в 2008 году.