Сыктывкар, 21 декабря 2021, 21:36 — REGNUM Республика Коми может оказаться неготовой к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом из-за низких темпов ковид-вакцинации. Об этом в своем видеообращении на странице «Вконтакте» сообщил глава региона Владимир Уйба.
Чемпионат должен пройти в Сыктывкаре в марте — апреле 2022 года.
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На данный момент в Коми полностью завершили иммунизацию 361 891 человек (45% всего населения региона, почти 62% взрослого населения).
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечении остаются более пяти тысяч ковид-пациентов.