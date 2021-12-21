Сыктывкар, , 21:36 — REGNUM Республика Коми может оказаться неготовой к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом из-за низких темпов ковид-вакцинации. Об этом в своем видеообращении на странице «Вконтакте» сообщил глава региона Владимир Уйба.

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«Мы будем обращаться в федеральный штаб, что технически готовы к проведению чемпионата, но оценивать нашу республику будут не только по подготовке персонала, стадиона, мерам безопасности, а в первую очередь, по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту достичь 80% коллективного иммунитета. Может встать вопрос проведения с точки зрения неготовности по уровню вакцинации», — сказал глава республики.

Чемпионат должен пройти в Сыктывкаре в марте — апреле 2022 года.

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На данный момент в Коми полностью завершили иммунизацию 361 891 человек (45% всего населения региона, почти 62% взрослого населения).

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечении остаются более пяти тысяч ковид-пациентов.