Сыктывкар, 21 декабря, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Республика Коми может оказаться неготовой к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом из-за низких темпов ковид-вакцинации. Об этом в своем видеообращении на странице соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Владимир Уйба.

Администрация правительства Кемеровской области Бенди

«Мы будем обращаться в федеральный штаб, что технически готовы к проведению чемпионата, но оценивать нашу республику будут не только по подготовке персонала, стадиона, мерам безопасности, а в первую очередь по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту достичь 80% коллективного иммунитета. Может встать вопрос проведения с точки зрения неготовности по уровню вакцинации», — сказал глава республики.

Чемпионат должен пройти в Сыктывкаре в марте — апреле 2022 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

На данный момент в Коми полностью завершили иммунизацию 361 891 человек (45% всего населения региона, почти 62% взрослого населения).

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечении остаются более пяти тысяч ковид-пациентов.