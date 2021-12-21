Москва, 21 декабря 2021, 23:14 — REGNUM Единственным способом экономического укрепления Турции, по мнению многих экономистов, является расширение её внешних рынков, в том числе на территорию бывшего СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.
Для выхода из экономического кризиса Турции жизненно необходимо существенное увеличение экспорта собственных товаров. А расширенный экспорт невозможен без значительного увеличения рынка сбыта, сказал политолог.
Напомним, что в Турции происходит сильнейший экономический кризис, сопровождаемый девальвацией турецкой лиры и снижением покупательной способности населения.