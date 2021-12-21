Москва, 21 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Единственным способом экономического укрепления Турции, по мнению многих экономистов, является расширение её внешних рынков, в том числе на территорию бывшего СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Турецкая лира

Для выхода из экономического кризиса Турции жизненно необходимо существенное увеличение экспорта собственных товаров. А расширенный экспорт невозможен без значительного увеличения рынка сбыта, сказал политолог.

Игорь Димитриев Турция планировала расширить внешние рынки ещё задолго до начала экономического кризиса. Её активное участие в событиях в Закавказье является как раз проявлением такого расширения. Турция, кроме Закавказья, претендует ещё и на рынки Туркестана и Африки. Однако в связи с кризисом ситуация в самой Турции резко обострилось. Турецкое правительство уже не имеет такой поддержки в обществе, какой обладало раньше. Поэтому внешнеэкономическая экспансия Турции может быть в значительной степени нивелирована зыбкой внутриполитической ситуацией.

Напомним, что в Турции происходит сильнейший экономический кризис, сопровождаемый девальвацией турецкой лиры и снижением покупательной способности населения.