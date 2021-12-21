Грозный, 21 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Открытие в городе Кëрфез (провинция Коджаэли, Турция) парка имени Джохара Дудаева — террориста, президента так называемой Ичкерии, демонстрирует позицию страны, которая поддерживает терроризм, имитируя при этом дружеские отношения с Россией. Об этом написал 21 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Dmitry Borko Джохар Дудаев

Отметив, что получил обращения представителей чеченского парламента, а также силовых структур и духовенства, которые просят его отреагировать «на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России», после чего в интернете «обливающих грязью» всё руководство России и Чечни, Кадыров заявил, что эти укрываемые в Турции террористы совершенно распоясались.

Михаил Евстафьев Сгоревшая БМП в центре города Грозный. Январь 1995 года

Однако, по его словам, не только террористы ведут себя нагло и цинично, но так же поступает и турецкое руководство.

Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной». Кадыров «Я лично не представляю себе такого циничного политического поступка и поэтому открыто обращаюсь к президенту Турции: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной».

Он добавил, что пока разыскиваемые бандиты находят себе приют в Турции и «открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан», руководство Чечни оставляет «за собой право на ответные действия».

Кадыров предложил Эрдогану представить, что в Грозном будет увековечено имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который, считаясь в Турции террористом, отбывает там пожизненное заключение.

Обратившись к МИД России, глава Чечни назвал нынешние действия турецких властей прямой угрозой для российско-турецких отношений. Он призвал «принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры».