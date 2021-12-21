Лондон, , 21:32 — REGNUM На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было зафиксировано у 90 629 человек, сообщает 21 декабря пресс-служба британского правительства.

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С учётом этих данных, общее число выявленных случаев COVID-19 достигло в Британии 11 542 143.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в стране умерло 172 пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Британии умерло 147 433 человека, заразившихся коронавирусом.

Напомним, британское правительство заявляет, что ему удалось добиться полной вакцинации более 80% взрослого населения.

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