Москва, 21 декабря, 2021, 21:28 — ИА Регнум. 21 декабря издание «Чемпионат» сообщило, что 33-летний российский центральный защитник московского ЦСКА Виктор Васин входит в сферу трансферных интересов «Химок». Соглашение футболиста с «красно-синими» истекает 30 июня 2022 года.

Дмитрий Голубович Виктор Васин

Ранее сообщалось, что «Химки» также интересуются нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным и экс-защитником сборной России Юрием Жирковым.

В текущем сезоне Виктор Васин сыграл лишь в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах, проведя на поле суммарно 366 минут. 33-летний защитник проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Игорю Дивееву и Яке Бийолу.