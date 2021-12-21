Брюссель, 21 декабря 2021, 21:51 — REGNUM Комиссар Еврокомиссии по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели 21 декабря выступил в поддержку инициативы Open Balkan.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вархели призвал Черногорию, Боснию и Герцеговину и Косово присоединиться к инициативе, которая, по его мнению, принесет значительные экономические выгоды всем участникам.
Вархели отметил, что создание общего рынка позволит Западным Балканам увеличить ВВП на треть.
Напомним, в Тиране 21 декабря состоялся саммит Open Balkan. Были подписаны пять соглашений.
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