Брюссель, 21 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Комиссар Еврокомиссии по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели 21 декабря выступил в поддержку инициативы Open Balkan.

European Parliament Оливер Вархели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вархели призвал Черногорию, Боснию и Герцеговину и Косово присоединиться к инициативе, которая, по его мнению, принесет значительные экономические выгоды всем участникам.

Оливер Вархели «Позвольте мне воспользоваться возможностью пригласить троих партнеров повернуться к региональному сотрудничеству, поскольку оно не только создает благоприятную среду для бизнеса и потребителей, но также может изменить ныне весьма удручающую обстановку в регионе…»

Вархели отметил, что создание общего рынка позволит Западным Балканам увеличить ВВП на треть.

Напомним, в Тиране 21 декабря состоялся саммит Open Balkan. Были подписаны пять соглашений.