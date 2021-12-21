Варшава, , 21:27 — REGNUM Студия Techland выпустила новый трейлер игры Dying Light 2: Stay Human. Ролик был опубликован 21 декабря на YouTube-канале франшизы.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

В новом видео, выполненном в формате интервью с разработчиками, в качестве ведущего выступила один из продюсеров проекта Агата Сикула. Авторы игры подробно рассказали о различных параметрах пользовательского визуального интерфейса. Они также рассказали о специальных опциях Dying Light 2, например, о возможности настраивать выводящийся на экран текст и настройках кнопок для взаимодействия с игрой.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human запланирован на 4 февраля 2022 года. Ранее Techland опубликовала системные требования к ПК-версии игры.

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