Москва, , 21:26 — REGNUM Журналисты YouTube-канала «Редакция» выпустили репортаж о причинах заключения блогера Юрия Хованского под стражу. Ролик доступен для просмотра с 21 декабря.

Юрий Хованский KirillSorokin

Для своего выпуска «Редакция» взяла интервью у возлюбленной Хованского Марии Нелюбовой, а также у его коллег — блогеров Николая Соболева, Дмитрия Ларина и Николая Росова. В выпуске на тему заключения Хованского высказался рэпер Слава КПСС.

напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали за оправдание терроризма — по словам свидетелей, в 2018 году он исполнил песню о теракте «Норд-Ост». На протяжении шести месяцев блогер находится в СИЗО.

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