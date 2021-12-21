Тирана, , 21:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря попрощался с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым на полях саммита Open Balkan.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев в Северной Македонии Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Вучич поблагодарил Заева за вклад в сотрудничество заранее, поскольку, по имеющейся у него информации, 22 декабря Заев официально подаст прошение об отставке с поста премьер-министра.

Сам Заев также подтвердил, что 21 декабря — последний день его пребывания на посту премьер-министра. Напомним, о своей отставке Заев заявил 31 октября, после поражения на местных выборах.

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