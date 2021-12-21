Милан, Италия, 21 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии произвели выемку документов в офисах миланского футбольного клуба «Интер» и национальной лиги, передают местные СМИ во вторник, 21 декабря.

Conte di Cavour Милан

Следователей интересуют документы, свидетельствующие о переуступке прав на некоторых футболистов в 2017—2019 годах.

Представители «Интера» почеркнули, что расследование носит предварительный характер, а никто из сотрудников клуба ни в чем не обвиняется.