Москва, , 21:24 — REGNUM 21 декабря глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не заинтересован в подписании 25-летнего универсального защитника бельгийского «Андерлехта» и национальной сборной Панамы Микаэля Мурильо.

Эмблема ФК «Спартак» ФК «Спартак»

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» ведет переговоры с «Андерлехтом» на предмет трансфера панамского футболиста и сумма трансфера может составить 2,5 миллиона евро. При этом стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Микаэль Мурильо принял участие в восемнадцати матчах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.