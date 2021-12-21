Москва, , 21:22 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе в среду, 22 декабря, намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Providefin.ru

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года и выпуска № 26 238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 20 млрд рублей каждый.

Напомним, за девять аукционных дней, проведённых с начала IV квартала 2021 года, Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму на 206,8 млрд рублей. При этом в ноябре ведомство отменило два из четырёх запланированных аукционов из-за возросшей волатильности на финансовых рынках.

Согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за октябрь-декабрь ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.