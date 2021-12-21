Женева, Швейцария, 21 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 543 414 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6488 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 21 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 273 900 334 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 358 978 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 504 603 выявленных инфицированных и 5490 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.