Пекин, 21 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Китае сданы в эксплуатацию свыше 1,3 млн базовых станций 5G, сообщает 21 декабря министерство промышленности и информатизации КНР.

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Масштабные работы по внедрению нового стандарта мобильной связи проведены в рамках плана расширения зоны охвата.

Отмечено, что в декабре 2020 года в Китае насчитывалось порядка 580 тыс. базовых станций.

При этом общее количество абонентов связи 5G в КНР на данный момент достигло 497 млн.

По данным агентства «Синьхуа», к 2023 году Китай намерен перевести на стандарт 5G более 40% владельцев мобильных телефонов.