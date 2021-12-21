Пекин, 21 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В пекинском музее Гугун, который широко известен как Запретный город, где была расположена резиденция китайских императоров, большое внимание уделяют расширению спектра цифровых услуг для Интернет-пользователей. Об этом 21 декабря сообщает Синьхуа, комментируя решение руководства учреждения культуры подвергнуть обновлению свое мобильное мини-приложение.

Simm Гугун

Новая версия, оказавшаяся в распоряжении виртуальных посетителей, позволяет гибко корректировать маршруты экскурсионных туров; специальная программа информирует о наиболее интересных музейных объектах. Приложение имеет функции помощи лицам с ограничением возможностей по зрению, а также для пожилых посетителей.

Напомним, что самое первое мобильное мини-приложение в музее Гугун было запущено в июле 2020 года.