Вашингтон, 21 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Онлайн-магазин Epic Games Store (EGS) представил новую бесплатную игру. Информация была опубликована 21 декабря на сайте сервиса.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Примечательно то, что эта акция EGS продлится всего сутки, она завершится 22 декабря 2021 года, в 18:00 по московскому времени. До этого момента пользователи платформы смогут добавить в свою библиотеку игру Second Extinction.

https://twitter.com/Wario64/status/1473322369234132992

Для справки: Second Extinction — это кооперативный шутер (упор сделан на огнестрельное оружие) от первого лица, действие которого происходит на Земле, которую захватили мутировавшие динозавры. Отметим, что пока он находится в раннем доступе (разработка всё ещё ведётся, но игра доступна геймерам).