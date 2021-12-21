Вильярреаль, Испания, 21 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» под руководством Уная Эмери сыграет с «Алавесом». Матч четвертого тура испанской Примеры сезона 2021/22 начнется в 21:00 по московскому времени.

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Самуэль Чуквуэзе, Ману Тригерос, Булае Диа, Жерар Морено.

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардиа, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежен, Хавьер Лопес Карбальо, Мамаду Ндиайе, Томас Пинья, Пере Понс, Мамаду Силла, Хоселу, Луис Риоха.

Бригада арбитров: Валентин Пицарро | Хосе Гарридо | Иван Массо | Давид Лопес Хименес.