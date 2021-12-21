Тюмень, 21 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Тюменской области за десять дней, с 15 по 26 ноября 2021 года, на услуги такси пожаловались в управление Роспотребнадзора на горячую линию 23 человека и шесть обратились за консультацией при личном приеме. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Наиболее часто тюменцы жалуются на отсутствие чека или квитанции, подтверждающих внесение платы за перевозку; на подачу такси невовремя и ожидание автомобиля более положенного времени; отсутствия в салоне детского кресла; отказ водителя в перевозке пассажира без объяснения причин.

Всем заявителям даны разъяснения и оказано содействие в подготовке претензий, отмечают в роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в Тюменской области вводится запрет на работу иностранным гражданам в такси и общественном транспорте.