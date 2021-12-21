Манагуа , , 21:13 — REGNUM Глава МИД Никарагуа Денис Монкада дал развернутое интервью Синьхуа, посвященное возобновлению дипломатических отношений. Об этом информационное агентство сообщает 21 декабря, подчеркивая, что стороны разделяют общие интересы и нацелены на совместное развитие в будущем.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечая влияние возобновления отношений с Китаем на перспективы своей страны, глава никарагуанской дипломатии отметил взаимное соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности, политической независимости, равенства и взаимной выгоды в развитии. Важное значение Д. Монкада уделил возможности присоединиться к выдвинутой Китаем инфраструктурной инициативе «Пояса и пути», расширению перспектив регионального и глобального сотрудничества. Как участник CELAC — Сообщества латиноамериканских и карибских государств — Никарагуа выступает важным связующим звеном между КНР и Центральноамериканским региональным блоком.

Высокой оценки дипломата было удостоено взаимодействие между правящими партиями двух стран — КПК и Сандинистским фронтом национального освобождения Никарагуа.