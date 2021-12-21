Лос-Анджелес, США, , 21:21 — REGNUM Билли Корган, фронтмен американской рок-группы Smashing Pumpkins, исполнил несколько рождественских песен со своей семьей в память о покойном отце. Об этом 21 декабря сообщил портал NME.

Билли Корган Rogelio A. Galaviz C

В субботу, 18 декабря, Корган сообщил, что его отец, музыкант Уильям Корган-старший, скончался от сердечного приступа. В своем видео он сказал: «Шоу продолжается, это то, во что верил мой отец. У моего отца были свои собственные проблемы с музыкой, и у него были очень сложные и часто горькие отношения с музыкальным бизнесом. Он предполагал, что у меня будет то же самое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Билли Корган выставил арсенал из своих музыкальных инструментов на онлайн-аукцион Reverb.

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