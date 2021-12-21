Москва, 21 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Турция в результате существенного дисбаланса во внешней торговле очень сильно зависит от иностранных кредитов и инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам эксперта, одной из основных причин разразившегося в последнее время в Турции экономического кризиса является является очень большое превышение импорта над экспортом во внешнеторговом обороте. Турция на протяжении многих лет ввозит намного больше товаров, чем вывозит.

«Поэтому Турция зависит от своих глобальных партнёров: американских, британских, катарских. Они поддерживают Турцию своими кредитами, своими инвестициями. Но эти ресурсы уже перестали себя отрабатывать. Турция совершила ряд резких шагов во внешней политике, в вопросах собственного экономического суверенитета, например, переподчинила Национальный банк правительству. И этим меры вызвали ответную реакцию — Турцию перестали так эффективно поддерживать извне, как это было раньше», — сказал Димитриев.

Напомним, что в Турции последнее время разразился сильнейший экономический кризис, сопровождаемый падением курса турецкой лиры и ростом цен.