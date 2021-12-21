Рим, 21 декабря, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Если эпидемиологическая статистика в Италии в ближайшие дни останется на нынешнем уровне, вводить дополнительные ограничения на период рождественских каникул не понадобится, заявил во вторник, 21 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

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Заявление было сделано до публикации статических данных за вторник, когда были зафиксированы антирекорды по числу погибших носителей эпидемии и числу новых выявленных зараженных.

По данным на21 декабря, в Италии умерли135 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на153(днем ранее — на137). Это самый высокий показатель за последние полгода. Число подтвержденных носителей выросло на30 798(днем ранее — на16 213), что является самым высоким показателем более чем за год. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 436 143 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены384 144человека (на14 441больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,11 миллионачеловек (более 76,5% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).