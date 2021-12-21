Пекин, , 21:10 — REGNUM В Пекине проходит сессия Постоянного комитета (ПК) ВСНП, в ходе которой заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин представил доклад об итогах расходования средств, выделенных по линии государственного финансирования, в транспортном секторе. По словам чиновника, в период XIII пятилетки (2016−2020 гг.) правительства всех уровней инвестировали в транспортную инфраструктуру и подвижной состав около 7,5 трлн юаней (примерно 1,2 трлн долларов). Это позволило нарастить объемы соответствующих инвестиций в основной капитал до уровня свыше 16 трлн юаней. Об этом 21 декабря сообщает Синьхуа.

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В документе специально отмечается, что вложения в транспортную сферу оказывают благотворное воздействие на сокращение бедности, борьбу с пандемией, а также координацию транспортного развития регионов. Приводятся цифры по конкретным направлениям. Так, в развития автодорог инвестировано почти 5,7 трлн юаней государственных средств, в железнодорожный транспорт — 1,16 трлн, в гражданскую авиацию — около 0,4 трлн, еще 0,23 трлн пошли на подъем водного транспорта.

В докладе подчеркивается направляющий характер государственных инвестиций для развития такое стратегической отрасли народного хозяйства Китая, как транспорт.