Москва, 21 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Представители Кремлёвского дворца подали иск в суд против продюсерского центра певца Григория Лепса. Об этом 21 декабря пишет телеграм-канал Mash.

Okras Григорий Лепс

По данным Mash, причиной судебного иска стал «сорванный» концерт музыканта Юрия Антонова. Изначально выступление Антонова должно было состояться в Кремлёвском дворце, однако из-за пандемии его перенесли на май 2021 года — тогда продюсеры шоу решили провести концерт в «Крокус Сити Холле». Теперь Кремлёвский дворец требует от продюсерского центра 1 млн 950 тыс. рублей.

Ранее Григорий Лепс развёлся со своей супругой Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет.