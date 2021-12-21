Парламент Италии будет рассматривать бюджет до Нового года
Рим, 21 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта о бюджете Италии на 2022 год начнется в нижней палате парламента страны вечером 28 декабря, передают национальные СМИ во вторник, 21 декабря.
Camera dei deputati
Парламент Италии
Предполагается, что дискуссии будут продолжены 29, 30 и, если понадобится, 31 декабря.
Профильная бюджетная комиссия сената Италии уже утвердила и проект бюджета, и проект налогового маневра на 2022 год.