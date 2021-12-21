Рим, 21 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта о бюджете Италии на 2022 год начнется в нижней палате парламента страны вечером 28 декабря, передают национальные СМИ во вторник, 21 декабря.

Camera dei deputati Парламент Италии

Предполагается, что дискуссии будут продолжены 29, 30 и, если понадобится, 31 декабря.

Профильная бюджетная комиссия сената Италии уже утвердила и проект бюджета, и проект налогового маневра на 2022 год.